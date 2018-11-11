Ece Seçkin, Arda Kural Zannettiği Kullanıcının Eleştirisine Sinirlendi: Kes Lan Şizo

Sevilen şarkıcı Ece Seçkin, twitterda oyuncu Arda Kural adına hesap açan kullanıcıya verdiği cevapla tepki topladı. Seçkin, "Hayatın kanununu yazabilseydim, seni sever miydim" gönderisine, Arda Kural adına ait hesaptan "Sevse nereni sevecek 153" yorumu geldi.

CEVABI ŞOKE ETTİ

Genç şarkıcı, gelen yoruma çok sinirlendi. Seçkin boyu ile gelen olumsuz yorum üzerine "Kes lan Şizo" cevabıyla tepki verdi. İkilinin bu konuşması dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

İşte o paylaşım;

YORUMU KALDIRDI

Daha sonra ise hesabın Arda Kural'ın fanına ait olduğu ortaya çıktı. Ece Seçkin de bunun üzerine yazdığı yorumu kaldırdı. Olay sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Bazı takipçiler Ece Seçkin'i, insanların rahatsızlığı üzerinden hakaret etmemesi gerektiği konusunda uyardı.