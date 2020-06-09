Ece Seçkin: 13 Haziran'ı bekleyin Pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin ve teknolojinin lider markası Samsung arasında heyecan uyandıran bir proje başlıyor. Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine, "13 Haziran'ı bekleyin" mesajını verirken "Acayip iyi bir şey yapacağız." diyerek şimdiden projenin ne olduğuyla ilgili büyük bir merak uyandırdı

Geçtiğimiz gün iş birliğinin ilk ayağını paylaşarak merak uyandıran Ece Seçkin, yenilik ve heyecan dolu bir çalışma içerisine girdi.

'MUTLULUK DUYUYORUM'

Sanatçı, bu proje özelinde duygularını ise şu sözlerle dile getirdi: "Samsung kullanıcıların neye ihtiyaçları olduğunu, ne istediklerini iyi anlayan bir marka. Geliştirdiği teknolojilerle dünyaya ilham veren, geleceği şekillendiren ve amacı, her yaştan insanın hayatını zenginleştirmek ve kolaylaştırmak olan Samsung ile birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Galaxy A serileri ile ilgili harika bir proje için bir araya geldik. Büyük yankı uyandıracak bir çalışmaya imza atacağımız için çok heyecanlıyım. Proje ile ilgili detayları ise çok yakında sizlerle paylaşacağım,& ; takipte kalın."





Samsung X Ece Seçkin iş birliğinin heyecan uyandıran ilk duyuru videosunu da sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, paylaşımının altına şu notu düştü: "Acayip iyi bir şey yapacağız. Hem de seninle birlikte. TikTok ve Instagram'da #acayipiyi hashtag'ini takip etmeyi unutma, 13 Haziran'ı bekle!"



