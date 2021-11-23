Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ece Pulaş hakkında araştırmalar yapılıyor. Ece Pulaş kimdir? Ece Pulaş kaç yaşında, nereli? Ece Pulaş hayatı ve biyografisi!

ECE PULAŞ KİMDİR?

Ece Pulaş liseyi tamamladıktan sonra üniversite tercihini Marmara Üniversitesi'nden yana kullandı.

Ekonomi bölümünü tercih eden Pulaş'ın ekonomi kariyeri, yükselerek devam etmiştir. Okul döneminde Finansbank'ta staj yapan Ece, TELETRADE D.J. INTERNATIONAL CONSULT firmasında Forex Piyasası Fon Yönetmeni ve Forex Piyasası Egitim Ve Fon Yonetimi Uzmani olarak görev almıştır.

Ece Pula, 2004 yılında 2010 yılına kadar bu firmada çalışan Ece Pulaş, Forex Piyasası Egitim Dept Manager'de görev almış ve daha sonra CFO'ya geçiş yapmıştır. Assist Forex olarak görev aldığı bu firmaları da bırakan Pulaş, kariyer planı için sürekli firma değişmiştir. KAS Birim Yönetmeni görevini Turkish Yatırım'da yapan ünlü economist, Turkish Bank'a geçiş yapmıştır. Bu firmalarda 2 yıl çalıştıktan sonra tekrar firma değişme kararı alan Pulaş, IŞIKFX Menkul Değerler A.Ş'ye girmiş ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2013 ile 2017 yılları arasında IŞIKFX'te görev yapan Ece Pulaş, 2017 yılında firmadan ayrılmış ve kendi işini yapmak istemiştir.

CNBC-E, Bloomberght, Global Dergisi, Girişimci Kadınlar Dergisi, Ekonomist Dergisi gibi kurumlarda görev yapan Ece Pulaş, aynı zamanda çoğu konuda makale yazmıştır.

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet