Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trabzon'da gençlerle yaptığı buluşmasında teröristler tarafından öldürülen Eren Bülbül anısına yapılan film soruldu. Yapımdan övgülerle bahseden Erdoğan yanında oturan genç kıza filmi nasıl bulduğunu sordu. Genç kızın filmdeki "Heyamo" şarkısını söyleyen Ceren Ece Öksüz olduğunu öğrenen Erdoğan, şaşkınlığını "Ciddi misin?" sözleriyle belirtti. Ece Öksüz kimdir? "Hayemo" Ece Öksüz kimdir?

"HAYEMO" ECE ÖKSÜZ KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir ara programda yanında oturan genç tarafından, ''Eren Bülbül filmini izlediniz mi, nasıl buldunuz?" sorusu yöneltildi. Filmi ve oyunculukları çok beğendiğini anlatan Erdoğan, daha sonra genç kıza dönüp "Sen de izledin mi?" dedi.

Genç kız ise "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin müziğini yapan Ceren Ece Öksüz olduğunu söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi. ''Ciddi mi diyorsun? Çok beğendim müzikleri, seni ödüllendirmemiz gerekiyor.'' diyen Cumhurbaşkanı, daha sonra Öksüz'ün canlı performansını dinledi. O anlar salondakilere de duygu dolu anlar yaşattı.

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