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Ece Mumay, Marmaris'te sevenleri ile buluştu

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Ece Mumay, Marmaris'te sevenleri ile buluştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Arena Kulüp'te ünlü şarkıcı Ece Mumay sevenlerini ile buluştu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Arena Kulüp'te ünlü şarkıcı Ece Mumay sevenlerini ile buluştu.

23 yaşındaki genç şarkıcı Ece Mumay, son dönemlerde en sevilen şarkısı 'Peri' ile sahneye muhteşem bir giriş yaptı. On beş dakika geç çıktığı için özür dileyerek programına başlayan Mumay en sevilen on şarkısını arka arkaya söyleyerek sevenlerinin gönlünü aldı. Saat 23.15'te sahne alan güzel şarkıcı 45 dakika boyunca seslendirdiği şarkılar ve şovları ile göz doldurdu. - MUĞLA

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