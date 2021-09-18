Ece Mumay, Marmaris'te sevenleri ile buluştu - Haberler
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Ece Mumay, Marmaris'te sevenleri ile buluştu

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Yerel

- Ece Mumay, Marmaris'te sevenleri ile buluştu Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan barlar sokağının en gözde işletmelerinden biri olan Arena Kulüp'te ünlü şarkıcı Ece Mumay sevenlerini ile buluştu.

- Ece Mumay, Marmaris'te sevenleri ile buluştu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan barlar sokağının en gözde işletmelerinden biri olan Arena Kulüp'te ünlü şarkıcı Ece Mumay sevenlerini ile buluştu.

23 yaşındaki genç şarkıcı Ece Mumay, son dönemlerde en sevilen şarkısı 'Peri' ile sahneye muhteşem bir giriş yaptı. On beş dakika geç çıktığı için özür dileyerek programına başlayan Mumay en sevilen on şarkısını arka arkaya söyleyerek sevenlerinin gönlünü aldı. Saat 23.15'te sahne alan güzel şarkıcı 45 dakika boyunca seslendirdiği şarkılar ile kulakların pasını sildi, dans şovları ile göz doldurdu.

Ece Mumay, Marmaris'te sevenleri ile buluştu

Ece Mumay, Marmaris'te sevenleri ile buluştu

Ece Mumay, Marmaris'te sevenleri ile buluştu

Ece Mumay, Marmaris'te sevenleri ile buluştu

Ece Mumay, Marmaris'te sevenleri ile buluştu

Ece Mumay, Marmaris'te sevenleri ile buluştu
İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Son Dakika Haberleri
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