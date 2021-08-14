Ece İrtem denize 'gece' girmeyi seviyor
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Ece İrtem denize 'gece' girmeyi seviyor

Ece İrtem denize 'gece' girmeyi seviyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son olarak 'Yeni Gelin', 'Payitaht Abdülhamit' ve 'Bay Yanlış' dizileriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ece İrtem, denize gece girmeyi sevdiğini söyledi. İşte detaylar...

Gece denize girmenin kendisini daha iyi hissettirdiğini, ay ve yıldızlarla başbaşa kalmanın eşsiz olduğunu söyleyen Ece İrtem, son olarak Instagram'dan gece denize girerken fotoğrafını yayınladı. Hayranlarından iltifat mesajları alan oyuncu, bir yandan da yeni sezon için senaryo okumaya devam ediyor.

İrtem, içine sinen bir proje olursa, izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu, dizi projelerinin yanı sıra sinema filmi tekliflerini de değerlendiriyor.

Ece İrtem denize 'gece' girmeyi seviyor
Ece İrtem denize 'gece' girmeyi seviyor

Kaynak: Snob Magazin

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