Ece Haraç'tan ikincilik

14.10.2019 17:00

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldız ve Genç Ferdi Milli Takım Seçme Yarışmaları Kocaeli'de tamamlandı.

12-13 Ekim tarihlerinde Şh. Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda yapılan yarışlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece Haraç oynadığı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak finale yükseldi. Finalde rakibi Özge Yılmaz'a 3-2 skorla mağlup olan Ece Haraç turnuvayı gençler kategorisinde ikinci sırada tamamladı. Büyükşehirli diğer sporcular Bengisu Konuk, yıldızlar kategorisinde 8., Büşra Yıldız ise gençler kategorisinde 16. sırada yer aldı.

Kaynak: Bültenler