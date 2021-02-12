Ece Güner Toprak kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Ece Güner Toprak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Ece Güner Toprak kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Ece Güner Toprak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

12.02.2021 09:28 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:39
Ece Güner Toprak kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Ece Güner Toprak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Fox Tv Çalar Saat konuğu: Hukukçu avukat Ece Güner Toprak kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Ece Güner Toprak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ece Güner Toprak hayatı ve biyografisi nedir?

Fox Tv Çalar Saat konuğu: Ece Güner Toprak kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Ece Güner Toprak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ece Güner Toprak, Güner Hukuk Bürosu'nun kurucusu ve yönetici ortağı olup, özellikle sınır ötesi birleşme ve devralmalar, özelleştirmeler, kamu-özel ortaklıkları ve finansman projelerinde son 25 yıldır Türkiye'nin önde gelen avukatlarından biridir. Ece Güner Toprak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ECE GÜNER TOPRAK KİMDİR?

Ece Güner Toprak, Güner Hukuk Bürosu'nun kurucusu ve yönetici ortağı olup, özellikle sınır ötesi birleşme ve devralmalar, özelleştirmeler, kamu-özel ortaklıkları ve finansman projelerinde son 25 yıldır Türkiye'nin önde gelen avukatlarından biridir. 1992 senesinde prestijli Université Paris Panthéon Sorbonne'dan en yüksek onur derecesiyle (Mention Trés Bien) mezun olduktan sonra, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi'nde denklik eğitimini tamamlamıştır ve 1994 yılından beri İstanbul Barosu'na kayıtlıdır.

Gerek Türk hukuku gerekse Avrupa Birliği hukukundaki derin bilgi birikimi, iş ahlakı ve müvekkillerinin en karmaşık isteklerini bile karşılama konusundaki eşsiz yeteneği ile bilinen Ece Güner Toprak, Türkiye'de son 15 yılda en fazla birleşme ve devralma işlemi tamamlayan avukatlardan biri olarak, Türkiye'nin en iyi avukatları arasında yer almaktadır. Olağanüstü iş tecrübesinin yanı sıra aynı zamanda sosyal sorumluluk olarak gördüğü Türk demokrasisini iyileştirmeye kendini adamıştır. Ece Güner Toprak, Türk yasamasını sadece kazandığı çığır açıcı hukuk davaları ile değil, aynı zamanda sivil toplumdaki rolü ile de şekillendirmeye devam etmektedir.

Ece Güner Toprak Fransızca, İngilizce ve Türkçe konuşmaktadır.

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