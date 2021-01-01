Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ilişkisini kıskançlık bitirdi!
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Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ilişkisini kıskançlık bitirdi!

01.01.2021 08:23 | Son Güncelleme: 01.01.2021 08:27
Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ilişkisini kıskançlık bitirdi!

Ece Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla görüşmeye başlamış ama bu ilişkiyi uzun zaman saklamayı başaramamıştı.

Ece Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla görüşmeye başlamış ama bu ilişkiyi uzun zaman saklamayı başaramamıştı. Haberin çıkmasının ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden ayrılırken, Ece Erken'in de sunuculuk yaptığı programdaki işine son verilmişti.

Duyduğuma göre Ece Hanım'ın kıskançlıkları, Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisinden uzaklaşmasına neden olmuş. Ayrıca işini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ece Erken, başına gelen tüm kötü olaylar nedeniyle sevgilisini suçluyormuş. Bu durum da aralarının iyice bozulmasına yol açmış.

Bir ara yakın dostu Sezer Dereli'yle birlikte New York'a giden Ece Erken, dönüşte Instagram sayfasından sevgilisinin tüm fotoğraflarını sildi. Aralarındaki tüm iplerin koptuğu da bu olayla ortaya çıktı.

Kaynak: Hürriyet

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