Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı mı?
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Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı mı?

Ece Erken, ayrılık kararı aldığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile beraber görüntülendi. Peki, Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı mı? İşe, merak edilen sorunun cevabı.

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı mı?
03.07.2020 09:25 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:29

İlişkileriyle gündemden düşmeyen Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ikilsinin tekrar beraber görüntülenmesi magazin gündemini hareketlendirdi. Peki,Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı mı?

ECE ERKEN, ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'YLA BARIŞTI MI?

Şafak Mahmutyazcıoğlu 2 çocuğunun annesi olan eşi ile evliliğini bitirmeden Ece Erken ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileriyle gündemden düşmeyen ikili, kısa bir ayrılık döneminin ardından yeniden barıştı. İlişkilerini ikinci bir şans veren çift, şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre: Erken, geçtiğimiz ay eşinden boşanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da aşka geldi. Cennet Koyu'nda denize giren aşıklar, birbirlerine şakalar yaptı. Denizde romantik anlar yaşayan çift, bir ara öpüşürken yakalandı.

İkili, bir süre sonra da akşam yemeği için, Mahmutyazıcıoğlu'nun teknesinden botla ayrıldı.

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