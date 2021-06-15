Ece Erken oğlu Eymen ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile tatile devam ediyor
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Ece Erken oğlu Eymen ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile tatile devam ediyor

Ece Erken oğlu Eymen ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile tatile devam ediyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Mahmutyazıcıoğlu'nun Türkbükü'ne demirlediği lüks guletinde görüntülenen çift, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Mahmutyazıcıoğlu'nun Türkbükü'ne demirlediği lüks guletinde görüntülenen çift, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Erken, oğluyla kuğu şeklindeki deniz yatağında şakalaştığı sırada Mahmutyazıcıoğlu, tekneye geçerek güneşlendi.

Erken, görüntülendiğini fark edince muhabirlere selam verip soluğu sevgilisinin yanında aldı.

Kaynak: Hürriyet

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Ece Erken oğlu Eymen ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile tatile devam ediyor - Haberler Magazin
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