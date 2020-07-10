Ece Erken'nin evine tebligat üstüne tebligat gidiyor Hürriyet magazin yazarı Mehmet Üstündağ, "Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da tatil yaparken, evine tebligat üstüne tebligat gidiyor" dedi. Üstündağ, "Ece Erken'in mahkeme tebligatlarını almamak için sudan çıkmadığını ifade etti.

Üstündağ, "Ece Erken sevgilisiyle tekne tatili yaparken, İstanbul'daki evine tebligat üzerine tebligat gidiyor. Ünlü sunucu durumdan haberdar, ancak tebligatları teslim alan kimse yok! Bunun nedeni ise Erken'in hukuki süreci geciktirmek istemesi..." görüşünü savundu.& ;

"DAHA FAZLA KAÇAMAYACAK"

Üstündağ, "Ece Erken, bir süre önce Benan Hanım'ın kapısına kadar giderek otomobiline zarar vermiş, görüntüleri güvenlik kameralarına da yansımıştı. Benan Hanım olay nedeniyle Erken'e dava açtı ve ünlü sunucunun evine geçtiğimiz günlerde tebligat gönderildi. Ayrıca mahkemenin verdiği koruma kararına uymayarak Instagram üzerinden taciz mesajlarına devam ettiği gerekçesiyle Erken hakkında ayrı bir dava daha açıldı. Erken, tatilde olduğu için tebligatların kendisine ulaşmadığını gerekçe gösterecek belki ama bu haberimden sonra daha fazla kaçamayacak sanırım..." ifadesini kullandı.

"BU AÇIKLAMASI DOĞRU DEĞİLDİ"

Ece Erken, aldığı tepkiler üzerine Beyaz TV'deki işinden istifa edip sessizliğe gömüldü. Bir süre sonra da "Bu süreç bana ağır geldi ve ayrıldım. Herkesin mutlu olmasını diliyorum" diyerek ilişkisine nokta koyduğunu söyledi. Tahmin edebileceğiniz gibi bu açıklaması da doğru değildi, ikili o dönem görüşmeye devam ediyordu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Hanım'dan boşanmasıyla ilişkilerini yeniden gözler önünde yaşamaya başlayan çift, geçtiğimiz günlerde tatil için Bodrum'a gitti.

Kaynak: Snob Magazin