Ece Erken kimdir? Ece Erken hayatı ve biyografisi! Ece Erken kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ece Erken merak konusu oldu. İşte Ece Erken hakkında merak edilen Ece Erken kimdir, Ece Erken hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Doğum tarihi: 11 Mayıs 1978

43 yaşında

Çorlu

Boy: 1,68 m

Baba tarafı Samsunludur. Babası subay olduğundan dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'ni bitirdi.

Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı. Sonra Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te çalıştı. Ardından İstanbul'a geldi ve Kral TV'de işe başladı. Kral TV'den sonra Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştı. Televizyonculukta işe ilk Star TV'de başladı. Daha sonra Kanal 6, Number One TV, Genç TV'de çalıştı. Ayrıca 4 yıl Show TV'de program yaptı. 2000 yılında TGRT kanalında Nilgün dizisinde başrolde oynadı. 2002 yılında Aşk ve Gurur dizisinde rol aldı. 2003'te Lise Defteri adlı dizide Nil rolünde oynadı.

atv'de Mavi Şeker adlı programın sunuculuğunu yaptı, fakat program 2009 yılı sonunda reyting nedeniyle ekranlara veda etti. atv'de Enbe Orkestrası ile birlikte Enbeyaz Geceler adlı programın sunuculuğunu yaptı. FOX TV'de Aç Aç Kazan adlı programı sundu. 2011 yılında Kanaltürk'te Davut Güloğlu ile Hayata Gülerken adlı eğlence programını, ardından Beyaz TV'de yayımlanan Tatlım Benim adlı programı sundu. 2015-2017 yılları arasında ile TRT 1'de yayımlanan İyi Fikir programının sunuculuğunu yaptı.