Ece Erken'in Oğlunu Cinsel İstismara Karşı Eğittiği Video, 2,5 Milyon İzlendi
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Ece Erken'in Oğlunu Cinsel İstismara Karşı Eğittiği Video, 2,5 Milyon İzlendi

Sunucu Ece Erken'in oğlu Eymen'e mahrem yerlerini öğretmeyi amaçladığı video, 1 haftada 2,5 milyondan fazla izlendi.

Ünlü sunucu Ece Erken'in oğlu Eymen'e cinsel istismara karşı nasihatlerde bulunduğu videoyu sosyal medyadan 2,5 milyon kişi izledi.

Ece Erken, çok sayıda yorum ve beğeni alan videosuna şu notu düştü: "Geçen sene TRT1 de canlı yayında programımda pedagogumuzla birlikte yaptığımız bir çalışmaydı. Aslında çocuklarımıza 3 yaşından itibaren vermemiz gereken bir eğitim.

"BEN EVLADIMA BU EĞİTİMİ VERECEĞİM"

Keşke bu eğitimi vermek zorunda kalmasak, kimi zaman öz babasından bile sakınmamız gereken bir durum olmasa,bu sapkınlıkları hiç yaşamasak. Keşke işin özü bu sapıklar hiç yaşamasa! Ben evladıma elimden geldiğince bu eğitimi vermeye çalışacağım."

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YORUMLAR (10)

  • NİSAN:
    Öğretmen güzel birşey ama bunu illaki reklama çevirmen gerekmezdi bizde dilimizin döndüğünce çocuklarımıza anlatmaya çalışıyoruz ama senin gibi video çekip reklam yapmıyoruz
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  • AYHAN:
    istismar diye diye tüm öğretmenlerl istismarla suçlamaya başladınız öğretmen öğrenciden kaçar olldu öğretmenle öğrenci arasında sevgi saygı kalmadı istismara en ağır(idam) ceza verilsin ama bu işe öğretmeni karıştırmayın
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    .....: öğretmeni katmayalım da öğretmen öğrencisine evlat değil de cinsel obje olarak görüyorsa ne olacak ?
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