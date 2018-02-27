Ece Erken'in Oğlunu Cinsel İstismara Karşı Eğittiği Video, 2,5 Milyon İzlendi

Ünlü sunucu Ece Erken'in oğlu Eymen'e cinsel istismara karşı nasihatlerde bulunduğu videoyu sosyal medyadan 2,5 milyon kişi izledi.

Ece Erken, çok sayıda yorum ve beğeni alan videosuna şu notu düştü: "Geçen sene TRT1 de canlı yayında programımda pedagogumuzla birlikte yaptığımız bir çalışmaydı. Aslında çocuklarımıza 3 yaşından itibaren vermemiz gereken bir eğitim.

"BEN EVLADIMA BU EĞİTİMİ VERECEĞİM"

Keşke bu eğitimi vermek zorunda kalmasak, kimi zaman öz babasından bile sakınmamız gereken bir durum olmasa,bu sapkınlıkları hiç yaşamasak. Keşke işin özü bu sapıklar hiç yaşamasa! Ben evladıma elimden geldiğince bu eğitimi vermeye çalışacağım."