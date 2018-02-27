Ece Erken'in Oğlunu Cinsel İstismara Karşı Eğittiği Video, 2,5 Milyon İzlendi
Sunucu Ece Erken'in oğlu Eymen'e mahrem yerlerini öğretmeyi amaçladığı video, 1 haftada 2,5 milyondan fazla izlendi.
Ünlü sunucu Ece Erken'in oğlu Eymen'e cinsel istismara karşı nasihatlerde bulunduğu videoyu sosyal medyadan 2,5 milyon kişi izledi.
Ece Erken, çok sayıda yorum ve beğeni alan videosuna şu notu düştü: "Geçen sene TRT1 de canlı yayında programımda pedagogumuzla birlikte yaptığımız bir çalışmaydı. Aslında çocuklarımıza 3 yaşından itibaren vermemiz gereken bir eğitim.
"BEN EVLADIMA BU EĞİTİMİ VERECEĞİM"
Keşke bu eğitimi vermek zorunda kalmasak, kimi zaman öz babasından bile sakınmamız gereken bir durum olmasa,bu sapkınlıkları hiç yaşamasak. Keşke işin özü bu sapıklar hiç yaşamasa! Ben evladıma elimden geldiğince bu eğitimi vermeye çalışacağım."
YORUMLAR (10)
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Afetin ece ...iyi bir öncülük....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Öğretmen güzel birşey ama bunu illaki reklama çevirmen gerekmezdi bizde dilimizin döndüğünce çocuklarımıza anlatmaya çalışıyoruz ama senin gibi video çekip reklam yapmıyoruzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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istismar diye diye tüm öğretmenlerl istismarla suçlamaya başladınız öğretmen öğrenciden kaçar olldu öğretmenle öğrenci arasında sevgi saygı kalmadı istismara en ağır(idam) ceza verilsin ama bu işe öğretmeni karıştırmayınCevap Yaz Yayından Kaldır.....: öğretmeni katmayalım da öğretmen öğrencisine evlat değil de cinsel obje olarak görüyorsa ne olacak ?Yayından Kaldır
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sizin çocuklarınıza kimse zarar vermez ki.. olan fakire olur...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır