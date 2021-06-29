Ece Erken imzayı attı soyadını ekledi!
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Ece Erken imzayı attı soyadını ekledi!

Ece Erken imzayı attı soyadını ekledi!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sunucu, avukat sevgilisiyle nikah gününde çektirdiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak mutlu haberi verdi.

Sunucu, avukat sevgilisiyle nikah gününde çektirdiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak mutlu haberi verdi.

Erken çektirdikleri bu fotoğrafın altına "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" notunu düştü.

Törene çok az sayıda davetli katıldı. Nikah sonrası tebrikleri kabul eden Erken sosyal medya hesabına 'Myazıcıoğlu' soyadını ekledi.

Kaynak: Hürriyet

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