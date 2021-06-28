Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi
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Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü sunucu Ece Erken, uzun süredir birlikte olduğu avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da evlendi. İşte sürpriz nikahtan ilk kareler...

Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkı mutlu sonla bitti. İkili, Bodrum'da kıyılan nikah ile hayatlarını birleştirdi.

Çiftin nikahına aile üyeleri ve sınırlı sayıda dostları katıldı.

"YANIMIZDA OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Nikah sonrası konuşan Erken, "Bu mutlu günümüzde yanımızda olan ailemize ve dostlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun nikah esnasında tercih ettiği kıyafetler dikkat çekti.

GEÇTİĞİMİZ YIL BOŞANMIŞTI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz yıl iki çocuğunun annesi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nda boşanmıştı.

Ece Erken ise 2017 yılında Serkan Uçar'dan boşanmıştı. Erken'in bu evlilikten Eymen adında bir oğlu bulunuyor.

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi
Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi
Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi
Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi

Kaynak: Snob Magazin

Ece Erken, lüks aracını parçaladığı yasak aşkıyla nikah masasına oturdu
Ece Erken, lüks aracını parçaladığı yasak aşkıyla nikah masasına oturdu
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