Ece Erken ile eşi Mahmut Şafak Yazıcıoğlu 19.250 TL'lik hesabı görünce...
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Ece Erken ile eşi Mahmut Şafak Yazıcıoğlu 19.250 TL'lik hesabı görünce...

Ece Erken ile eşi Mahmut Şafak Yazıcıoğlu 19.250 TL'lik hesabı görünce...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ece Erken ile eşi Mahmut Şafak Yazıcıoğlu, dün gece yakın dostlarıyla Bodrum'da Yıldız Tilbe'nin sahneye çıktığı mekana gitti.

Ece Erken ile eşi Mahmut Şafak Yazıcıoğlu, dün gece yakın dostlarıyla Bodrum'da Yıldız Tilbe'nin sahneye çıktığı mekana gitti. Hem servisten hem de gelen 19.250 TL hesaptan rahatsız olan Mahmut Şafak Yazıcıoğlu, ödemeyi yaptıktan sonra işletmeciye "Bu milleti dolandırmak değil mi" diye sitem sitem edince gerginlik çıktı. 

Ece Erken ile eşi Mahmut Şafak Yazıcıoğlu, bugün karakola giderek işletmeden şikayetçi oldu...

6 KİŞİ 19.250 TL

Ünlü isim yaşadıklarını sosyal medya hesabından böyle anlattı:  

Dün gece arkadaşlarımızla hayatımızda ilk kez gittiğimiz Mücver isimli mekanda Yıldız Tilbe'nin 23.20'de sahne almasından ve yemeklerin geç gelmesinden dolayı müşteriler mekanı çatal bıçakla protesto ettiler. Gece 01.00'de Yıldız Tilbe hala sahnedeyken ana yemek köfte olan bir iki çeşit meze verilen mekanda 6 kişi için 19.250 TL hesap ödedik.

Eşim ödemeyi yaptıktan sonra "Bu milleti dolandırmak değil mi" diye sitemini belirttikten sonra yanımızdaki arkadaşımız darp edilirken eşim araya girmiştir. Şikayetçi olduk...Yani hesap ödememek için değil, ödenen hesaba edilen bir sitem söz konusu. Zaten gergin olan diğer müşteriler de tepkilerini belli etmiştir. Yazıldığı gibi kaş göz patlamadı. Şikayetçi olduk, dava açıyoruz.

Kaynak: Hürriyet

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Ece Erken ile eşi Mahmut Şafak Yazıcıoğlu 19.250 TL'lik hesabı görünce... - Haberler Magazin
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