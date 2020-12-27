Ece Erken ile avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ayrıldı
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Ece Erken ile avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ayrıldı

27.12.2020 14:46 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:51
Ece Erken ile avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ayrıldı

Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilişki yaşadığı haberi uzun süre gündemden düşmemiş, Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı.

Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilişki yaşadığı haberi uzun süre gündemden düşmemiş, Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı.

Erken ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun aşkı kısa sürdü. Sosyal medya hesabından ayrılık haberini duyuran ünlü sunucu; 'benim de hayatımda kimse yoktur, sevgiler' mesajını paylaştı.

OTOMOBİLİN CAMINI KIRDI

Ece Erken ve Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sürpriz birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, evinin önündeki arabalara zarar veren bir kadının görüntülerini sosyal medyada paylaşmış, incelenen görüntülerin ardından o kadının sunucu Ece Erken olduğu anlaşılmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 14:51:30. #1.14#
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