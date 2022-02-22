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Ece Erken Hakkında Konuşamayacaklar

Snob Magazin - Magazin
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Ece Erken Hakkında Konuşamayacaklar

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından yaptıkları yorumlarla itibarını zedelediklerini belirterek Nihat Doğan ile Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Erken, sunucusu oldukları programda kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Seyhan Soylu ve şarkıcı Nihat Doğan savcılığa şikayet etti. Erken ayrıca Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talebinde bulundu. Dilekçedeki iddialara göre; iki isim programda "Ece Erken aileye uğursuz geldi", "Şafak eşinden boşanmasaydı bu karabulutlar gelmeyebilir miydi?", "Ece olayı biliyor", "Ece'nin yaşadığı acı, geçmişte yaptığı hatayı meşrulaştırmaz" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Mahkeme, Soylu ile Doğan'ın 1 ay süreyle Erken'e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Snob Magazin - Magazin

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Seyhan Soylu, Nihat Doğan, Ece Erken, Magazin, Haberler

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