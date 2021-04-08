Ece Erken evleniyor mu? Ece Erken kimdir, kaç yaşında? Ece Erken sevgilisi kim?
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Ece Erken evleniyor mu? Ece Erken kimdir, kaç yaşında? Ece Erken sevgilisi kim?

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Ece Erken evleniyor mu? Ece Erken kimdir, kaç yaşında? Ece Erken sevgilisi kim?

Türk sunucu ve oyuncu Ece Erken son olarak Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yaptı. Peki, Ece Erken evleniyor mu? Ece Erken kimdir, kaç yaşında? Ece Erken sevgilisi kim?

Sunucu Ece Erken bir süredir Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile beraber. Ece Erken evleniyor mu? Ece Erken kimdir, kaç yaşında? Ece Erken sevgilisi kim?

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken (d. 11 Mayıs 1978, Çorlu), Türk sunucu ve oyuncu. Baba tarafı Samsunludur. Babası subay olduğundan dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'ni bitirdi.

Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı. Sonra Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te çalıştı. Ardından İstanbul'a geldi ve Kral TV'de işe başladı. Kral TV'den sonra Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştı. Televizyonculukta işe ilk Star kanalında başladı. Daha sonra Kanal 6, Number One TV, Genç TV'de çalıştı. Ayrıca 4 yıl Show TV'de program yaptı. 2000 yılında TGRT kanalında Nilgün dizisinde başrolde oynadı. 2002 yılında Aşk ve Gurur dizisinde rol aldı. 2003'te Lise Defteri adlı dizide Nil rolünde oynadı.

atv'de Mavi Şeker adlı programın sunuculuğunu yaptı, fakat program 2009 yılı sonunda reyting nedeniyle ekranlara veda etti. atv'de Enbe Orkestrası ile birlikte Enbeyaz Geceler adlı programın sunuculuğunu yaptı. FOX TV'de Aç Aç Kazan adlı programı sundu. 2011 yılında Kanaltürk'te Davut Güloğlu ile Hayata Gülerken adlı eğlence programını, ardından Beyaz TV'de yayımlanan Tatlım Benim adlı programı sundu. 2015-2017 yılları arasında ile TRT 1'de yayımlanan İyi Fikir programının sunuculuğunu yaptı.

ECE ERKEN EVLENİYOR MU?

Erken, gazetecilerin evlilikle ilgili sorusuna, "Öyle bir şey olursa haberiniz olur zaten" yanıtını verdi. Erken, gazetecilerin evlilikle ilgili sorusuna, "Öyle bir şey olursa haberiniz olur zaten" yanıtını verdi. Sevgilisini, youtube kanalına konuk ettiğini söyleyen Ece Erken, "Bol sürprizli bir yayın oldu, yakında yayınlanacak" dedi.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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