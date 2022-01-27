ECE ERKEN EŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA FLAŞ BİR KARAR ALDI

Ece Erken'in, avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşinin vefatından sonra büyük yıkım yaşayan Erken, 2.5 milyon takipçili Instagram hesabını kapattı.

Erken, yedi ay önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bodrum'da evlenmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi bulunan 6 kişinin kimlikleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilmişti. Zanlılardan ikisi polis tarafından gözaltına alındı. Diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmıştı.