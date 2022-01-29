Ece Erken'den, zanlıların yakalanmasının ardından ilk paylaşım - Haberler
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Ece Erken'den, zanlıların yakalanmasının ardından ilk paylaşım

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ece Erken'den, zanlıların yakalanmasının ardından ilk paylaşım

Sunucu Ece Erken, eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüphelilerin yakalanması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Rabbim şükürler olsun, Allah'ım ne çektiysek çeksin, Allah'ım çok büyüksün çok" yazdı.

Sunucu Ece Erken, eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüphelilerin yakalanması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Rabbim şükürler olsun, Allah'ım ne çektiysek çeksin, Allah'ım çok büyüksün çok" yazdı.

Bakırköy'de ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli 11 şahıs tespit edilmişti. Operasyonda kasten öldürme eylemini gerçekleştirdiği belirtilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 11 şahıs 19 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Olay sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ece Erken, "Rabbim şükürler olsun, Allah'ım ne çektiysek çeksin, Allah'ım çok büyüksün çok" yazdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Medya, Mevla, 3. Sayfa, Haber

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