Ece Erken'den o geceyle ilgili flaş itiraf geldi!
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Ece Erken'den o geceyle ilgili flaş itiraf geldi!

15.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:18

Özel hayatıyla ilgili takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan sunucu Ece Erken, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun otomobiline saldırmasıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. İşte Ece Erken'in o açıklaması...


Sosyal medyadan açıklama yapan Erken, "Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun aracına neden zarar verdiniz?" sorusuna, "Malum şahıs beni çok sinirlendirdi. Aslında çizmeyecektim, bir şey yazacaktım. Ama keskin bir şey bulamadım. Aynayı büktüm. Şu anki aklım olsa yapmazdım. Ergenlikti, pişmanım, üzgünüm, saçmaladım." cevabını verdi.

Ece Erken'den o geceyle ilgili flaş itiraf geldi!

Kaynak: Snob Magazin

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