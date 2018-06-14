Ece Erken Arkadaşının Eşarp Markası İçin Tesettürlü Pozlar Verdi
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz yorumcusu Ece Erken, bir arkadaşının isteği üzerine başörtü takarak mankenlik yaptı.
Güzel sunucu Ece Erken, bir eşarp markası için modellik yaptı. Yakın bir arkadaşının kurucusu olduğu marka için kamera karşısına geçen Erken, bu naları sosyal medya hesabından paylaştı.
"ARKADAŞIM İÇİN MANKENLİK YAPTIM"
Çekimlerden bir fotoğraf paylaşan Ece Erken altına şu notu yazdı: "Geçen senelerde Trt 1'de yaptığım programda baş bağlama tekniklerini benim üstümde göstermiştik hatırlarsınız. Şimdide arkadaşımın markasının eşarplarına bayıldım ve fotoğraf çekildim, sizle de paylaşayım istedim, kumaş ve renklere bayıldım. Arkadaşım için mankenlik yaptım."
53 BİN KİŞİ BEĞENDİ
Ece Erken'in eşarplı paylaşımı kısa sürede yaklaşık 54 bin kişi tarafından beğenildi.
İşte Ece Erken'in modellik yaptığı çekimden kareler...
YORUMLAR (52)
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RABBİM HİDAYETE ERMESİNE İSLAMLA YAŞAMASINA VESİLE ETSİN İNŞALLAH. BİLMEDEN YAŞAMAK SUÇ DEĞİL AMA BİLİPTE YAPMAYANLARIN YAŞAMAYANLARIN VAY HALİNE!!!BAK NEDE GÜZEL YAKIŞMIŞ DİMİ. BİRDE BİKİNİLİ RESİMLERİNE BAK ECE HANIM. SİZLERİ VE DİĞER BİRÇOK KADINI ''ET''GİBİ GÖREN ZİHNİYET AÇILMANIZI KULLANIYOR. HERKESİN BİR ÖZELİ OLMALI SİZİN EŞİNİZİNDE ÖZELİ SİZSİNİZ. SİZE BAŞKASININ FARKLI GÖZLE BAKMASINI HİÇ BİR ZAMAN İSTEMEZ EMİNİM. HA AR PERDESİ YIRTIK DEĞİLSE!!!İNŞALLLAH SADECE DEFİLE DE KALMAZ İNŞALLAHHHHHHCevap Yaz Yayından Kaldır
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yalandan başörterler akşamda gece kulübünde eğlenirlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir bayana bukadarmı yakışır eşarp inşallah bir ömür takarsınızCevap Yaz Yayından Kaldır
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Güzele ne yakismaz .kapali daha güzel olmuşCevap Yaz Yayından Kaldır