Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölmeden önceki son paylaşımları

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Snob Magazin) - Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı bir balık restoranında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki avukat hayatını kaybetti.

O PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Eşinin hayatını kaybettiğinden habersiz olan Ece Erken, dün gece oğlu Eymen ile çekilmiş eğlenceli fotoğrafını, "Dişler fırçalandıysa iyi geceler" notuyla paylaştı.

Erken, gece yarısı bir başka paylaşımda daha bulundu. Erken'in "Hiç gazlamayın daha da sarı yapacağım saçlarımı" notu dikkat çekti.

Yeni yılda ünlü avukatın çocukları ve kendi çocuğuyla birlikte poz paylaşan sunucu paylaşıma şu notu düşmüştü:

"Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalım… 2022'de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz."

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, ne iş yapar?

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yönetcisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Bakırköy'de bir b hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok büyük firmanın hukuk danışmanlığını yürtüyordu.

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile 28 Haziran 2021 tarihinde Bodrum'da sade bir nikahla dünaevine girmişti.

Dün akşam Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı sunucu hayatını kaybtti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.