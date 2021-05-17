Ece Erken'in Bodrum'da aşk tatili
Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren sunucu Ece Erken (43) ile avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu yaz sezonunu Bodrum'da açtı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yeni aldığı lüks gulet teknesinde tatil yapan çift, önceki gün Türkbükü'nde görüntülendi. Uzun süre tekne içinde vakit geçiren ikili, daha sonra güverteye geçti.
Personeliyle konuşup talimatlar veren Mahmutyazıcıoğlu, ardından sevgilisiyle beraber denize girdi. İkili, suya çivileme atladı.
Kaynak: Snob Magazin