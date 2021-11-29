Ünlü yazar Ece Ergönenç, kendisine 5 yıldır platonik aşk besleyen sapık takipçisi Hamza Ş. tarafından tehdit ediliyor. Hamza Ş., yazar ile daha önceden evli olduğunu ancak kendisinin onu hatırlamadığını öne sürerek hemen her gün sosyal medya üzerinden mesaj atıyor. Ece Ergönenç kimdir?

ECE ERGÖNENÇ KİMDİR?

1982 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ece Ergönenç,İlk, orta ve lise eğitimimi İzmir Türk Koleji'nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi MütercimTercümanlık'a devam etti. Sorbonne Üniversitesi'nde Ekonomi&Psikoloji'ye devam etti. İstanbul'da kısa süre dergi editörlüğü yaptıktan sonra yolu bu sefer İran'a düştü. İran'da yaşadığı sekiz sene boyunca farklı ezoterik sistemlere ve ruhsal konulara eğildi. İyi derecede Fransızca ve İngilizce, orta derecede Farsça bilmektedir. 2000 yılından beri çeşitli kurslara ve eğitimlere katılarak bilinçaltı ve ruhsal gelişim üzerine çalıştı. 2014 yılında Türkiye'ye dönerek çalışmalarına devam etti. Çeşitli seminerler ve eğitimler vererek hem eğitimlerine hem de çalışmalarına devam etmektedir. İki oğluyla birlikte İzmir'de yaşamaktadır.

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