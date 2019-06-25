Ece Asude Ediz'in yeni hedefi dünya şampiyonluğu

ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'da iki yıl önce babasının teşvikiyle başladığı boksta üç ay arayla yıldızlar Türkiye ve Avrupa şampiyonu olmayı başaran 16 yaşındaki milli sporcu Ece Asude Ediz, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Babasının da gittiği boks kursunda iki sene önce ilk kez eldiven giyen Ece, şubat ayında İstanbul'da gerçekleştirilen Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 80 kiloda birinci oldu.

Ardından milli takıma çağrılan Ece, geçen ay Romanya'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'ndan 80 kiloda altın madalyayla döndü.

Ece: "Kendimden bu kadarını beklemiyordum"

Ece Asude Ediz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa yaklaşık iki yıl önce babasının teşvikiyle başladığını söyledi.

Sürekli antrenmanlara gittiğini belirten Ece, "Her gün yaklaşık 1,5 saat antrenman yapıyorduk. Normal bir şekilde spor yapmak için başladım. Sonra müsabakalara katıldım. İlk olarak Türkiye, daha sonra Avrupa şampiyonu oldum. Kendimden bu kadarını beklemiyordum ama şükürler olsun başardım. Antrenman süreci beni çok zorlamadı. Sporu seviyorum." diye konuştu.

"Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonluğu"

Milli sporcu, Romanya'nın Galati şehrinde düzenlenen ve altın madalya kazandığı Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'ndaki final maçında çok heyecanlı olduğunu anlattı.

Maç sırasında ülkesini, yanında bulunan ailesini ve antrenörünü utandırmamak adına mücadele ettiğini aktaran Ece, "Üzerimde bir yük vardı. Gurur duymalarını sağlamak istedim. Benim için çok heyecanlıydı. Maç sırasında İstiklal Marşı'mızı okuttuğum, bayrağımızın göklerde olduğu anı düşündüm ve final maçını aldım. Çok güzeldi, gurur vericiydi. Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonluğu, daha sonra da olimpiyat şampiyonluğu. Şimdi daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Çevresinden güzel destekler aldığını belirten Ece Asude Ediz, genç sporculara korkmadan sürekli çalışarak hedeflerini yükseltmeleri ve İstiklal Marşı'nı okuttukları anı düşünmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ailesinin inancı yüksek

Ece Asude Ediz'in annesi Yeliz Ediz, kızlarıyla çok gurur duyduklarını, maçlarını heyecanla izlediklerini dile getirdi.

Ece'nin bireysel sporlarda ilerlemesini istediklerini aktaran anne Ediz, "Ailece sporu seviyoruz. Bu sebeple de küçük yaşlardan itibaren sporla uğraşmasını istedik. İnşallah ilerleyecek, dünya şampiyonu olacak, bayrağımızı tekrar dalgalandıracak." açıklamasında bulundu.

Baba Ahmet Ediz de Ece'yi iki yıl önce kendisinin boksa başlattığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ece'yi spor salonuna getirdim ve boks eldivenlerini giyince hoşuna gitti. Kum torbasına vurmayı sevdi. Ailece sporu seviyoruz. Hocaya da 'Eti senin kemiği benim.' dedim. Yüzümüzü güldürdü. Önce Türkiye, daha sonra Avrupa şampiyonu oldu. İki yıl içerisinde bunlar gerçekleşti. Katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda Nevşehir'de 4. oldu. Bu sene şubat ayında Türkiye şampiyonu oldu. Akabinde milli takıma çağrıldı ve 3 ay sonra Avrupa şampiyonu oldu. Bu gurur verici bir şey. İstiklal Marşı'mızı okuttu, bayrağımızı dalgalandırdı. Hep beraber sevindik ve ağladık. Kızımızla gurur duyuyoruz. Önemli olan bundan sonraki süreç. Hedefimiz Dünya Şampiyonası. Çok çalışacağız. Biz kızımıza, hocamıza güveniyoruz."

Antrenör Keskin: "Final maçını televizyondan ağlayarak izledim"

Ece Asude Ediz'in Sakarya'daki antrenörü Muhammed Ali Keskin, boks yapmak için salona gelen çocuklara ilk gün bakıp, neler yapabileceklerini anladıklarını belirtti.

Ece'nin boksu sevdiğini aktaran Keskin, şampiyon olacağını, hatta Avrupa şampiyonu olacağını daha maçlara gitmeden söylediğini anlattı.

Boksu böylesine seven bir sporcunun mutlaka başarılı olacağını kaydeden Keskin, "Final maçını televizyondan ağlayarak izledim. 'Şöyle yapman gerekiyor.' diye bağırıyorum, sanki beni duyuyor, bakıyorum aynısını yapıyor. Dünyanın en iyilerini yendi." şeklinde konuştu.

Keskin, herkese kapılarının açık olduğunu, Ece'nin de bütün çocuklara örnek teşkil edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA