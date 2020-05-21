ECDC Virüste İkinci Dalga için Uyarılarda Bulundu Son zamanlarda pek çok ülkede düşüş eğilimi izleyen yeni tip koronavirüs salgınında

Son zamanlarda pek çok ülkede düşüş eğilimi izleyen yeni tip koronavirüs salgınında normal hayata dönüş için adımlar atılırken Avrupa Salgın Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) atılan adımlar hakkında bazı uyarılarda bulundu. Salgının bittiğine yönelik algının yanlış olduğunu vurgulayan ECDC, açıklamasının devamında virüste ikinci dalga ihtimali hakkında bazı detaylara değindi.

Virüste İkinci Dalga Olacak mı?

ECDC Direktörü Dr. Adrea Ammon tarafından yapılan açıklamada salgında ikinci bir dalganın yaşanma ihtimalinin çok da uzak bir teori olmadığına değinildi. Bu olasılığın neredeyse kesin olduğunu vurgulayan Dr. Adrea Ammon, sorulması gereken sorunun ne zaman ve ne büyüklükte olduğunu vurguladı.

"Bence burada sorulması gereken soru ikinci dalga ne zaman gelecek ne kadar büyük bir etkisi olacak. Virüsün karakteristiğine baktığımızda diğer ülkelerde nasıl yayıldığını incelediğimizde koronavirüsün ocak ve şubat ayından çok daha fazla dolaşımda olduğunu görüyoruz. Ben bir felaket senaryosu yazmak istemiyorum fakat hepimiz gerçekçi olmalıyız.

Şu an tamamen rahatlamanın zamanı değil. İnsanlarda endişe verici bir zayıflık tespit ettik. İnsanlar sokağa çıkmaya başladı. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler açıldı fakat aynı zamanda insanlar istedikleri gibi hareket edemiyor, istedikleri insanla istedikleri yerlere gidemiyor mesela. Günlük hayattaki alışkanlıklar değişti ve enfeksiyon seviyesi de düşük gözükünce insanlar salgının bittiğini düşünüyor. Fakat bitmedi, kesinlikle bitmedi."

Peki siz yapılan bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce salgında ikinci dalga ile karşılaşacak mıyız ve yine sizce bu ne zaman olacak? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.