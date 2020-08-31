Ecdat yadigarı İshak Paşa Sarayı "dolunay" ile büyüledi Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde turizm mekanlarından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, dolunay ile eşsiz görüntüler oluşturdu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde turizm mekanlarından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, dolunay ile eşsiz görüntüler oluşturdu.

Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki seçkin örneklerinden olan ve 2000 yılında UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen İshak Paşa Sarayı, çevresindeki aydınlatmalarla gecenin karanlığında dolunayla bütünleşti.

İlçenin 7 kilometre güneydoğusunda, 1900 rakımlı tepede yer alan ve "Medeniyetler beşiği" olarak anılan bölgede her yıl binlerce yerli, yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi Saray, akşam saatlerinde üzerinde beliren dolunayla adeta büyüledi.

Sunduğu görsel güzelliklerle ilgi odağı olan Saray'ın dolunay ile bütünleşmesi ilgi ile izlendi.

Kaynak: AA