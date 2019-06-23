Ecdadın göç yolunda pedal çeviriyorlar

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibinden 43 kişi, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna atfen Bilecik'in Söğüt ile Kütahya'nın Domaniç ilçeleri arasındaki 100 kilometrelik mesafede bisiklet turuna katılıyor.

Ecdadın yaşadıklarına uygun olması ve o günkü manevi atmosferin canlandırılması amacıyla "Yıllar Sonra Geldik Demir Atlarla Yürüdük" isimli proje kapsamında, Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi önünde toplanan grup, bisikletleriyle Domaniç'e doğru yola çıktı.

Türbe önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ülkenin farklı yerlerinden bisikletle gelen katılımcıların bu etkinlikte yer aldığını söyledi.

Şentürk, "Atalarımızın yaylak ve kışlak olarak Söğüt ile Domaniç arasında izledikleri güzergahı takip ederek son olarak Domaniç'e ulaşacaklar. Yeniden tarihi yola anlam katmak için böyle bir program düzenlemişler. İnşallah bu bir gelenek haline gelir ve her noktadan gelen insanlar ecdadımızı yad eder." dedi.

Bilecik İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şemsettin Yıldırım da Ertuğrul Gazi'nin dizinin dibinde olmanın ve bu manevi atmosferi yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bisiklet turunun türbe önünden başladığını dile getiren Yıldırım, "Geçen yıl eylül ayında Domaniç'ten Söğüt'e 100 yıl sonra ilk yürüyüş gerçekleştirilmişti. Bu yıl da Söğüt'ten Domaniç'e bu göç yolunda yani kışlak bölgesinden yaylak bölgesine olan göç yürüyüşünü gerçekleştireceğiz. Amacımız diriliş ruhunu canlandırmak ve sportif faaliyetleri çoğaltmaktır. Atalarımızın bu göç yolundaki yaşadıklarını tekrar yaşamak ve tanıtmak istedik." ifadelerini kullandı.

İHH Arama Kurtarma Eğitim Koordinatörü Erdal Altıntaş ise etkinliğe Bursa, Bilecik, Kütahya ve Gaziantep'den 43 gönüllünün katıldığını söyledi.

Altıntaş, ecdadın göç yoluna uygun olması için bin 400 rakımlı Erikli Yaylası'nda çadırlarda konakladıkları bilgisini verdi.

Grubun en küçük üyesi 15 yaşındaki Uğur Altun, çadırlarda kalarak dedelerinin neler yaşadığını hissetmeye çalıştığını söyleyerek, "Burada dedelerimizin, atalarımızın ne şartlarda mücadele verdiklerini çok iyi anladım." diye konuştu.

İHH Bilecik Arama Kurtarma Başkanı Mustafa Söğütlü, "dirilişin beşiği" kabul edilen Bilecik'te, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekiplere mihmandarlık yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA