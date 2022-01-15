Ecdada vefa örneği "Sanayi Mektebi Müzesi"ne ziyaretçi ilgisi

Sivas'ta 2. Abdülhamid döneminde sanayi mektebi olarak inşa edilen, 58 yıl boyunca da cezaevi olarak kullanıldıktan sonra restore edilerek müzeye çevrilen asırlık yapıyı 6 ayda 25 bin ziyaretçi gezdi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta 2. Abdülhamid döneminde sanayi mektebi olarak inşa edilen, 58 yıl boyunca da cezaevi olarak kullanıldıktan sonra restore edilerek müzeye çevrilen asırlık yapıyı 6 ayda 25 bin ziyaretçi gezdi.

Osmanlı dönemi padişahlarından 2. Abdülhamid döneminde Vali Reşit Akif Paşa tarafından 1902 yılında yetimler başta olmak üzere 5 ila 13 yaş arasındaki çocukların hayata kazandırılması için "Hamidiye Sanayi Mektebi" inşa edildi.

Mektep, 59 yıl bu amaca hizmet ettikten sonra 1961 yılında cezaevine dönüştürüldü ve 58 yıl da bu şekilde kullanıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'ndan aktarılan bütçeyle Sivas Valiliği tarafından 2019 yılında özgün mimarisine uygun şekilde restorasyon çalışmalarına başlanan asırlık yapı, 2021 yılı temmuz ayında müze olarak ziyarete açıldı.

Sivas Kültür AŞ Müzeler Müdürü uzman sanat tarihçi Fatih Mehmet Tanrıveren, AA muhabirine, sanayi mekteplerinin Osmanlı'nın son döneminde sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkan kalifiye çalışan ihtiyacının karşılanması için kurulduğunu belirterek, "Aslında şimdiki meslek liselerinin temellerinin atıldığı bir okuldur burası. Müslüman ve gayrimüslim çocuklar burada 4 yıl boyunca yatılı olarak kalıp eğitim aldıktan sonra hayata kazandırılıyordu." dedi.

Sanayi mekteplerinin 1939 yılında sanat okuluna dönüştürüldüğünü anlatan Tanrıveren, Sivas'taki mektebin bu şekilde 22 yıl daha hizmet verdiğini, 1961 yılında ise dönemin Adalet Bakanlığınca cezaevine dönüştürüldüğünü söyledi.

58 yıl cezaevi olarak kullanıldı

Tanrıveren, 58 yıl da cezaevi olarak kullanılan yapının 2019 yılında başlanan restorasyonun ardından 2021'de müzeye dönüştürüldüğünü dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Müzemizin üst katında 3 ayrı odamız var. Burada öncelikle kronolojik olarak Abdülhamid Han döneminde nasıl kullanıldıysa heykel ve maketlerle canlandırılması var. İkinci odamızda 58 yıl cezaevi olarak kullanıldığı için dönemi anlatan hanımlar koğuşumuz var. Üçüncü odamızda ise Sivas'ın kültürü, etnografik objeleri nelerdir, bunlar sergilenip teşhir ediliyor."

Müzenin diğer kısımlarında kentin unutulmaya yüz tutmuş el sanatları kursları düzenlendiğini aktaran Tanrıveren, alt katta ise ziyaretçiler için kafeterya, fuaye alanı ve 50 kişilik konferans salonu oluşturduklarını kaydetti.

Sanayi Mektebi Müzesi'ni 6 ayda 25 bini aşkın kişinin ziyaret ettiğine dikkati çeken Tanrıveren, bu sayının 2022'de iki veya üç katına çıkacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Ziyaretçilerden İsmail Yıldız da Şanlıurfa'dan Sivas'a gezmeye geldiğini, müzeyi çok beğendiğini dile getirerek, "Ecdadımızın izlerini bu müzede görmek beni çok duygulandırdı. Burası ecdadımızın en zor dönemde dahi üreterek ayakta kaldığının en önemli göstergesi. Herkesi sanayi mektebinin ruhunu yaşamak için buraya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müzede kentin kültürünün yansıtıldığı objelerin bulunduğu kısmı çok beğendiğini anlatan Kübra Tecer ise "Aynı zamanda cezaevi olarak da kullanılmış. Hem çok etkileyici hem de büyüleyici bir havası var. Herkesin görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.