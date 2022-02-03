ECB, yüksek enflasyona rağmen faiz oranlarını değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'ndeki rekor enflasyona rağmen piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) çerçevesinde net varlık alımlarının bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre daha yavaş hızda gerçekleştiğini duyurdu.

ECB'den yapılan açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktığı bildirildi.

PEPP kapsamında net tahvil alımlarının Mart 2022'den sonra devam etmeyeceği belirtilen açıklamada, ilk çeyrekte net PEPP alımlarının daha yavaş hızda yapıldığı aktarıldı.

Varlık Satın Alma Programı (APP) kapsamında varlık alımlarının ikinci çeyrekte aylık 40 milyar avro ve üçüncü çeyrekte aylık 30 milyar avro olarak devam ettirileceği bildirilen açıklamada, PEPP çerçevesinde alınmış varlıkların 2024 sonuna kadar yeniden yatırıma yönlendirileceği belirtildi.

Açıklamada, bankalara yönelik uzun vadeli borçlanma üzerindeki özel koşulların Haziran 2022'de sonlandırılacağı aktarıldı.

Faiz oranlarının yükseltilmesine başlanmadan kısa süre önce net alımların biteceği mesajı verilen açıklamada, Varlık Alım Programı kapsamındaki net alımların ilk politika faiz artışından hemen öncesine kadar süreceği kaydedildi.

ECB, enflasyonun yüzde 2 hedefi içinde kalmasını sağlamak için tüm araçlarını gerektiği gibi uyarlamaya hazır olduğu mesajını yineledi.

Piyasada ECB'nin faiz oranları ve PEPP'in toplam büyüklüğünde bir değişlik yapması beklenmiyordu. ECB'nin kararı; Avro Bölgesi'nde ocakta yıllık enflasyonun enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıkması ve piyasaların bu yıl ECB'den 2 faiz artırımı fiyatlamaya başlamasından sonra geldi.

ECB, yüksek enflasyonun 2022'de düşeceğini değerlendirirken, birçok ekonomist, tüketici fiyatlarının daha uzun süre yüksek kalıp kalmayacağını tartışıyor. Ocak ayındaki yüksek enflasyonun ardından ECB'nin enflasyona bakış açısını değiştirip değiştirmediği merak edilirken, ekonomistler, uzun bir yüksek enflasyon döneminin salgın sonrası devam eden ekonomik toparlanmayı riske atabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Uzmanlar, Almanya'nın 10 yıllık tahvillerindeki faizlerin pozitife geçerek artmasını bir başlangıç olarak değerlendirirken, ECB'nin gelecek yıl mevduat faiz oranını yüzde sıfıra geri getirmek için acele edeceği öngörüsünde bulunuyor.

Piyasalar, ECB'den 10 yıldan fazla süredir ilk kez borçlanma maliyetlerini Aralık 2022'ye kadar yaklaşık 30 baz puanlık artırmasını, mevduat faiz oranının da gelecek yıl pozitife dönmesini bekliyor.