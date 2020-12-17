ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel ulusal borçların silinmesini tartışmanın zararlı olacağını söyledi
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ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel ulusal borçların silinmesini tartışmanın zararlı olacağını söyledi

17.12.2020 21:47 | Son Güncelleme: 17.12.2020 21:50
ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel ulusal borçların silinmesini tartışmanın zararlı olacağını söyledi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulunun Alman Üyesi Isabel Schnabel, "Ulusal borçların silinmesi, Avrupa antlaşmalarının açık bir ihlali anlamına gelir. Bu konuda tartışma zararlıdır ve durdurulmalıdır.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulunun Alman Üyesi Isabel Schnabel, "Ulusal borçların silinmesi, Avrupa antlaşmalarının açık bir ihlali anlamına gelir. Bu konuda tartışma zararlıdır ve durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Schnabel, Twitter'da ECB'nin politikalarına ilişkin sorulara cevap verirken yaptığı paylaşımda, Avro Bölgesi'nde ulusal borçlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Schnabel, "Ulusal borçların silinmesi, Avrupa antlaşmalarının açık bir ihlali anlamına gelir. Bu konuda tartışma zararlıdır ve durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Avro Bölgesi'nin kamu borcu en yüksek ülkelerinden İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi, Kasım 2020'de ECB tarafından tutulan İtalya'nın koronavirüs bağlantılı devlet tahvillerinin silinmesi çağrısında bulunarak, bu tür bir borç hafifletmesinin "adil" ve "kolayca uygulanabilir" olacağını ileri sürmüştü.

ECB, Varlık Alım Programı (APP) ile Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamında piyasaları desteklemek için Avro Bölgesi ülkelerinden son 5 yılda 3 trilyon avronun üzerinde tahvil alımı gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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