ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel, para politikası araçlarının salgın sonrası revize edilmesini önerdi
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ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel, para politikası araçlarının salgın sonrası revize edilmesini önerdi

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel, para politikası araçlarının salgın sonrası revize edilmesini önerdi
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu'nun Alman Üyesi Isabel Schnabel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sona erdikten sonra ECB'nin para politikası araçlarını yeniden düzenleyebileceğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu'nun Alman Üyesi Isabel Schnabel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sona erdikten sonra ECB'nin para politikası araçlarını yeniden düzenleyebileceğini bildirdi.

Schnabel, ECB'nin politikalarına ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda, Avro Bölgesi para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgın sonrası döneme geçişin dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekeceğini belirten Schnabel, "Bu, normal araçlarımızı yeniden düzenlemeyi içerebilir ve para politikamızın sonucunu hesaba katacaktır." ifadesini kullandı.

ECB Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) salgınla başa çıkmak için tasarlandığını, program kapsamında tahvil alımlarının süresinin krizin aşamasına bağlı olduğunu aktaran Schnabel, "Fiyat istikrarı görevimizi yerine getirmek için gerekirse PEPP'in herhangi bir parametresini herhangi bir zamanda değiştirmekte özgürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Schnabel, ECB'nin halihazırda ekonomi genelinde bir stres testi uyguladığını da bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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