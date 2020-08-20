ECB : Yönetim konseyi tahvil alım esnekliğini görüştü
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ECB : Yönetim konseyi tahvil alım esnekliğini görüştü

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temmuz ayı para politikası toplantı tutanaklarında, bankanın yönetim konseyi üyelerinin Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) esnekliğinin artırılmasını masaya yatırdığı belirtildi.

ECB : Yönetim konseyi tahvil alım esnekliğini görüştü
20.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:41

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temmuz ayı para politikası toplantı tutanaklarında, bankanın yönetim konseyi üyelerinin Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) esnekliğinin artırılmasını masaya yatırdığı belirtildi.

ECB, yönetim konseyinin 15-16 Temmuz'da Frankfurt'ta gerçekleştirdiği para politikası toplantı tutanaklarını yayımladı.

Yönetim konseyi üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde finansal şartların yavaş ama istikrarlı bir şekilde Kovid-19 salgını öncesi seviyelere yaklaştığı vurgulandı.

Tutanaklarda, bazı konsey üyelerinin bankanın 1,35 trilyon avroluk PEPP'in artırılması konusunda istekli olmadıkları hatırlatılarak "PEPP esnekliğinin, net satın alma tutarının bir hedeften çok bir tavan olarak kabul edilmesi gerektiği argümanı da yapıldı." ifadesine yer verildi.

PEPP'in esnekliğinin vurgulandığı tutanaklarda, "Temel senaryoya göre, mevcut varsayım PEPP tutarının tam olarak kullanılması gerektiğiydi." ifadesine yer verildi

Tutanaklarda, yönetim konseyi üyelerinin gelen verilerin yukarı yönlü sürpriz yaptığı ve görünümü çevreleyen bazı aşağı yönlü risklerin azaldığına dikkati çektikleri kaydedildi

ECB'nin tutanaklarında, bankanın para politikası önlemlerinin Avro Bölgesi ekonomisinin toparlanmasını desteklediğine de vurgu yapıldı.

Küresel ekonomik faaliyetlerin ikinci çeyreğin sonuna doğru toparlandığı fakat küresel ticaretin zayıf kaldığına vurgu yapılan tutanaklarda, son zamanlarda piyasalardaki olumlu gelişmelerin ekonomik verilerle tam desteklenmediği uyarısına da yer verildi.

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Kaynak: AA

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