ECB, yıl sonunda bankalara yönelik likidite gevşemesini sonlandırıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kovid-19 krizi sırasında bankalara verilen likidite yönetimindeki gevşeme tedbirinin yıl sonunda uzatılmayacağını bildirdi.

ECB'den yapılan açıklamada, bankaların bol likidite tamponuna sahip oldukları belirtilerek, bu nedenle yüzde 100 likidite karşılama oranının altında faaliyet göstermelerine izin veren likidite rahatlama tedbirinin bu yıl sonunda uzatılmayacağı ve likidite zorunluluklarında normal denetime dönüleceği belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası, Kovid-19 salgınının başlangıcında, ekonomiyi desteklemek için, likidite tamponlarından yararlanmaya teşvik ettiği bankaların bu yıl sonuna kadar yüzde 100'ün altında bir likidite karşılama oranıyla çalışmasına izin vermişti.

ECB, 2014'den beri Avro bölgesindeki büyük bankaların denetiminden sorumlu. Şu anda Deutsche Bank dahil 115 bankanın denetimini yapıyor.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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