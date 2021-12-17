ECB, yıl sonunda bankalara yönelik likidite gevşemesini sonlandırıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ECB, yıl sonunda bankalara yönelik likidite gevşemesini sonlandırıyor

ECB, yıl sonunda bankalara yönelik likidite gevşemesini sonlandırıyor
AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kovid-19 krizi sırasında bankalara verilen likidite yönetimindeki gevşeme tedbirinin yıl sonunda uzatılmayacağını bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kovid-19 krizi sırasında bankalara verilen likidite yönetimindeki gevşeme tedbirinin yıl sonunda uzatılmayacağını bildirdi.

ECB'den yapılan açıklamada, bankaların bol likidite tamponuna sahip oldukları belirtilerek, bu nedenle yüzde 100 likidite karşılama oranının altında faaliyet göstermelerine izin veren likidite rahatlama tedbirinin bu yıl sonunda uzatılmayacağı ve likidite zorunluluklarında normal denetime dönüleceği belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası, Kovid-19 salgınının başlangıcında, ekonomiyi desteklemek için, likidite tamponlarından yararlanmaya teşvik ettiği bankaların bu yıl sonuna kadar yüzde 100'ün altında bir likidite karşılama oranıyla çalışmasına izin vermişti.

ECB, 2014'den beri Avro bölgesindeki büyük bankaların denetiminden sorumlu. Şu anda Deutsche Bank dahil 115 bankanın denetimini yapıyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title