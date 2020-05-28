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ECB/Villeroy: Negatif faizler etkin politika aracıdır

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, negatif faizlerin etkin politika aracı olduğuna dikkat çekti.

ECB/Villeroy: Negatif faizler etkin politika aracıdır
28.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:49

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, negatif faizlerin etkin politika aracı olduğuna dikkat çekti.

Villeroy Perşembe günü yaptığı açıklamada, bununla birlikte gerek bireylere, gerekse şirketere negatif faizli kredi verilmemesi gerektiğini vurguladı.

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos da, Çarşamba gnü yaptığı açıklamada, "ECB'nin mevcut para politikasının tek alternaifi negatif faizlerdir" demişti.

De Guindos ayrıca, ECB'nin varlık alıp programını yeniden ayarlamaya tamamen açık olduğunu söyledi ve "Umarım Bundesbant ECB politikasını uygulamayı sürdürür" diye ekledi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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