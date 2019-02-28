Ecb / Villeroy: Faiz Esnek Bir Yol İzliyor

– Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy, borçlanma maliyetlerinin çok uzun süre çok düşük tutulmasının, finansal aracılıkta karlılığın olası olumsuz etkilerinin nasıl azaltılacağının planlanmasını garanti edeceğini söyledi. Villeroy, verdiği bir röportajda, euro bölgesindeki para politikasının normalleşmesine destek verdiğini ancak programın hala "esnek" olduğunu belirtti.

Villeroy, faiz oranı belirleyicileri tarafından "arzu edilir" bir sıkılaştırma duruşuna dönmenin, gerilemeden dönebilmek için "en makul senaryo" olduğunu iddia etti. Euro Bölgesi'nin büyümede yalnızca geçici bir yavaşlama yaşadığını iddia ederek bir durgunluk olmadığını söyledi.

Bununla birlikte, Villeroy bir kriz durumunda ECB'nin "uyum sağlaması" gerektiği konusunda hemfikir olduğunu söyledi ve her durumda, araçlarının zamanlamaya bağlı olarak değişebileceğini ve yetkililerin "araçların yoğunluğu konusunda pragmatik" olduğunu vurguladı. Jeopolitik belirsizliklere işaret eden Villeroy, yakın zamanda bu durumun üstesinden geleceklerini söyledi. - İstanbul

Kaynak: DHA