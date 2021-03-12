ECB / Villeroy: Ekonominin ısınmasında sorun görmüyorum

Avrupa merkez bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau Avrupa ekonomisinde fazla ısınmasında bir sorun görmediğini söyledi.

Avrupa merkez bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau Avrupa ekonomisinde fazla ısınmasında bir sorun görmediğini söyledi.

Aynı zamanda Fransa Merkez Bankası Başkanı olan Villeroy, Avrupa Merkez Bankası'nın, katıldığı bir online konferansta söz konusu gelişmeler karşısında, gerekli olduğu sürece ikame edici politikaları uygulamayı sürdüreceğini de vurguladı.

ECB Perşembe günü, faizleri ve Pandemi Acil Durum Satın Alma Programı'nı (Pandemic Emergency Purchase Program - PEPP) değiştirmedi.Faiz kararının ardından bir açıklama yapan Avrupa Merkez bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde da, Euro bölgesinde enflasyonun önümüzdeki aylarda yükselmesini ve bir süre iniş-çıkışlı bir gelişme beklediklerini vurguladı.Euro bölgesinde yıllık enflasyon öngörüsü bu yıl için yüzde 1.0'den yüzde 1.5'e revize edildi, 2022 için yüzde 1.2'ye yükseltilirken, 2023 için de yüzde 1.4 düzeyinde sabit tutuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı