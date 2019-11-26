ECB / Villeroy: Düşük faizler ekonomiyi desteklemeyi sürdürecek

26.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:56

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Francois Villeroy de Galhau, düşük faizlerin Euro Bölgesi ekonomisine destek sağlamayı sürdüreceğini söyledi.

Villeroy, Fransız radyosu Classique ile söyleşisinde, Almanya ve Hollanda'nın finansal olanaklarını kullanması gerektiğini vurguladı.

Fransa'daki ekonomik duruma da değinen Villeroy, son beş yılda aşırı borçluluk ile ilgili davaların sayısında yüzde 40 azalma olduğuna da dikkat çekti.ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann da, düzenlediği basın toplantısında, ECB'nin para politikası hedeflerinin tümünün önümüzdeki aylarda ECB politika yapıcıları arasında tartışılacağını söyledi.

Holzmann, "ECB para politikası hedefleri tartışmaya açıklar ve bu tartışma gelecek aylarda olacak. Politika hedefleri gözden geçirilmeye ve revize edilmeye açıklar. Her şey tartışılmaya açık" diye konuştu.

Kaynak: DHA