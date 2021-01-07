ECB: Veriler, Avro Bölgesi'nin 2020'nin son çeyreğinde küçüleceğine işaret ediyor
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ECB: Veriler, Avro Bölgesi'nin 2020'nin son çeyreğinde küçüleceğine işaret ediyor

07.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:38
ECB: Veriler, Avro Bölgesi'nin 2020'nin son çeyreğinde küçüleceğine işaret ediyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aylık ekonomi bülteninde, Kovid-19'un ikinci dalgasının Avro Bölgesi ekonomisini "önemli" ölçüde etkilediği belirtilerek, veriler ve tahminlerin 2020'nin son çeyreğinde GSYH'nin düşüşüne işaret ettiği bildirildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aylık ekonomi bülteninde, Kovid-19'un ikinci dalgasının Avro Bölgesi ekonomisini "önemli" ölçüde etkilediği belirtilerek, veriler ve tahminlerin 2020'nin son çeyreğinde GSYH'nin düşüşüne işaret ettiği bildirildi.

ECB'nin aylık ekonomi bülteni yayımlandı. Bültende, 10 Aralık 2020 tarihli para politikası toplantısında Yönetim Konseyi'nin ECB'nin araçlarını yeniden ayarlama kararı aldığı anımsatıldı.

Kovid-19'daki ikinci dalgaya rağmen Avro Bölgesi imalat sektöründe faaliyetlerin devam ettiği belirtilen bültende, "Ancak hizmet sektörü, vaka sayısındaki artış ve kamudaki son kısıtlamalardan büyük ölçüde etkileniyor." denildi.

Bültende, veriler ve tahminlerin Kovid-19 salgınının kısa vadeli ekonomik etkisinin önceden tahmin edilenden daha güçlü olacağını gösterdiği, enflasyonun da tahminlerden daha uzun süre düşük kalacağı kaydedildi.

"Önemli orandaki mali destek, koronavirüs salgınının reel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini önemli miktarda hafifletti" ifadesine yer verilen bültende, mali desteklerden dolayı 2019'da GSYH'nin yüzde 0,6'sı olan Avro Bölgesi'ndeki genel hükümet bütçe açığının, geçen yıl GSYH'nin yüzde 8'ine yükseleceği bildirildi.

Bültende, Kovid-19 aşısındaki gelişmelerin ekonomilerde toparlanma beklentilerini desteklediği ancak yaygın bağışıklığa ulaşılması ve ekonominin normale dönmesinin zaman alacağı vurgulandı.

ECB, 10 Aralık'taki Yönetim Konseyi toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı alarak politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin yüzde 0,25'te bırakılmasına karar vermişti.

Toplantıda, Mart 2020'de 750 milyar avro ile başlatılan ve Haziran 2020'de 600 milyar avro artışla 1 trilyon 350 milyar avroya yükseltilen Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) 500 milyar avro daha artırılarak 1 trilyon 850 milyar avroya çıkarılması ve PEPP'in Mart 2022'ye kadar uzatılması da kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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