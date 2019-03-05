ECB ve BoE, döviz takas anlaşması imzaladı
Avrupa Merkez Bankası, "Bu etkinleştirme, BoE'nin likidite sigortası temininde ilave esneklik sağlamada, hanehalklarına ve şirketlere hizmet veren piyasaların işleyişini desteklemede ihtiyati bir adım" açıklamasında bulundu.
Avrupa Merkez Bankası, "Bu etkinleştirme, BoE'nin likidite sigortası temininde ilave esneklik sağlamada, hanehalklarına ve şirketlere hizmet veren piyasaların işleyişini desteklemede ihtiyati bir adım" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com