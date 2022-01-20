ECB üyeleri aralık ayı toplantısında uzun süreli yüksek enflasyon riskini tartıştı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) aralık ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi'nin bazı üyelerinin uzun süreli yüksek enflasyon riskinin senaryo dışı bırakılamayacağına vurgu yaptığını ortaya koydu.

ARALIK, IĞDIR (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) aralık ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi'nin bazı üyelerinin uzun süreli yüksek enflasyon riskinin senaryo dışı bırakılamayacağına vurgu yaptığını ortaya koydu.

ECB Yönetim Konseyi'nin 15-16 Aralık 2021'de Frankfurt'ta gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, üyelerin, enflasyondaki mevcut ve kısa vadede yaşanan artışın 2022'de büyük ölçüde azalacağı ve geçici etkenlerden kaynaklandığını değerlendirdikleri ortaya çıktı.

Tutanaklarda, bazı üyelerin ise uzun süreli yüksek enflasyon riskinin senaryo dışı bırakılamayacağına vurgu yaptığı belirtilirken, üyelerin ECB yönetiminin tedarik zincirindeki sıkıntıları daha yakından incelemesini istediği ortaya kondu.

Tutanaklarda "Yönetim Konseyi üyeleri, sürdürülebilir para politikası desteğinin hala gerektiği konusunda hemfikirdi." ifadesine yer verildi.

ECB enflasyonda "kalıcı" kavramını kabullenmedi

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, tutanaklara ilişkin değerlendirmesinde, ECB'nin aralık ayı para politikası toplantısı tutanaklarının üyelerin yakın zamandaki değerlendirmelerini teyit ettiğini belirtti.

ECB'nin enflasyonda "geçici" kavramını bıraktığını ancak henüz "kalıcı" kavramını kabullenmediğini anlatan Brzeski, "2022 için enflasyon tahminlerinin neredeyse iki katına çıkması ve enflasyon konusunda çok daha farklılaştırılmış bir tartışma, ECB'in nihayet gerçeğe uyandığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Brzeski, tutanakların çok ilginç bir enflasyon tartışmasını gösterdiğini belirterek, "ECB'nin temel senaryosu, enflasyonun bu yılın sonuna doğru yüzde 2'nin altına düşmesini ve 2023 ve 2024'te yüzde 2'nin biraz altında kalmasını öngörürken, ECB ayrıca daha uzun süre daha yüksek enflasyon senaryosunu tartıştı." dedi.

Brzeski, sonuç olarak, ECB Yönetim Konseyi'nin aralık ayı toplantı tutanaklarının, 2022'de varlık alımlarını azaltma kararını destekleyen çeşitli enflasyon senaryoları hakkında daha gerçekçi bir tartışmayı gösterdiği yorumunda bulundu.