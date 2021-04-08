ECB tutanakları: Tahvil alımlarının hızı piyasa koşullarına bağlı olarak yeniden azaltılabilir
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ECB tutanakları: Tahvil alımlarının hızı piyasa koşullarına bağlı olarak yeniden azaltılabilir

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
ECB tutanakları: Tahvil alımlarının hızı piyasa koşullarına bağlı olarak yeniden azaltılabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) mart ayı para politikası toplantı tutanaklarında, Avro Bölgesi ekonomilerinde son tahvil getirilerindeki artışa rağmen, bankanın yönetim konseyince Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) miktarının yeterli görüldüğü bildirildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) mart ayı para politikası toplantı tutanaklarında, Avro Bölgesi ekonomilerinde son tahvil getirilerindeki artışa rağmen, bankanın yönetim konseyince Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) miktarının yeterli görüldüğü bildirildi.

ECB Yönetim Konseyi'nin 10-11 Mart'ta Frankfurt'ta gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, üyelerin ECB'nin para politikasının gerektiği sürece teşvik edici kalacağı mesajının önemli olarak değerlendirdiği ortaya çıktı.

Tutanaklarda, Avro Bölgesi ekonomilerinde son tahvil getirilerindeki artışa rağmen, bankanın yönetim konseyinin PEPP miktarının yeterli görüldüğü bildirildi.

ECB tutanaklarında, "Tahvil faizlerinde gözlenen artışın sınırlı olduğu görüşü korunuyor." ifadesine yer verildi.

Tahvil alımlarının hızının piyasa koşullarına bağlı olarak yeniden azaltılabileceğine işaret edilen tutanaklarda, tahvil getirilerindeki artışın önemli bir etkiye sahip olabilmesi için sürdürülebilir olması gerektiğine dikkat çekildi ve "Üyeler, Yönetim Konseyi'nin finansman koşullarını olumlu tutmak için gereken tahvil satın alma hızını belirlemek için üç ayda bir finansman koşulları ve enflasyon görünümü üzerinde ortak bir değerlendirme yapacağı konusunda fikir birliğine vardı." ifadesine de yer verildi.

ECB'nin tutanaklarında gelecek iki yıl içinde, ekonomik toparlanmanın gayri safi yurtiçi hasıla bileşenlerine göre değişiklik göstereceğine yer verilerek, toparlanmanın büyük ölçüde hükümetlerce sağlanacak mali desteğe bağlı olacağı öngörüldü.

Tutanaklarda, "Ekonomik faaliyetlerde zayıflık ikinci çeyrek ve sonrasında da devam edebilir." ifadesi de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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