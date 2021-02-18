ECB tutanakları: Güçlü avro enflasyon için ilave tehlike oluşturuyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ocak ayı para politikası toplantı tutanaklarında, Avro Bölgesi'nde enflasyonun hedefinden çok uzakta olduğunun altı çizilerek, güçlü avronun ECB Yönetim Konseyi'ni endişelendirdiği bildirildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ocak ayı para politikası toplantı tutanaklarında, Avro Bölgesi'nde enflasyonun hedefinden çok uzakta olduğunun altı çizilerek, güçlü avronun ECB Yönetim Konseyi'ni endişelendirdiği bildirildi.

ECB Yönetim Konseyi'nin 20-21 Ocak'ta Frankfurt'ta gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, üyelerin, yeterli parasal teşviklerin sürdürülmesinin ekonomi için zaruri olduğunu değerlendirdikleri ortaya çıktı.

Tutanaklarda, "Yönetim Konseyi üyeleri yeteri derecede parasal teşvikin kritik olduğu konusunda aynı görüşteler." ifadesine yer verildi.

Kovid-19'un sebep olduğu sağlık ve ekonomik krizde üyelerin politika konusunda rahatlama olmadığı konusunda aynı görüşte olduklarına vurgu yapılan tutanaklarda, ilk çeyrekten sonra bu yıl ekonomide toparlanma konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik için nedenler olduğu kaydedildi.

Tutanaklarda, Avro bölgesi ekonomisinin keskin daralmasına bakıldığında, yönetim konseyinin toparlanmayı desteklemek için mali politikaları destekleme görüşünde olduğu vurgulandı.

ECB'nin tutanaklarında Avro Bölgesi'nde enflasyon için orta vadeli görünümdeki belirsizliklerin yüksek olduğunun altı çizilerek, güçlü avronun ilave bir "tehlike" oluşturabileceği belirtildi.

Tutanaklarda "Yönetim kurulu toplantısında döviz kurundaki gelişmelerin Avro Bölgesi finansal koşulları üzerinde olumsuz etkileri olabileceği konuşuldu. Bunun nihayetinde enflasyon görünümü üzerinde sonuçları olabileceği konusunda endişeler dile getirildi." ifadesine yer verildi.

Güçlü avro ithalatı ucuz hale getiriyor

ECB, 20-21 Ocak'ta yapılan para politikası toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, 10 Aralık 2020'de 500 milyar avro artırılarak 1 trilyon 850 milyar avroya çıkarılan Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) boyutunda da değişiklik yapılmamıştı.

Yönetim Konseyi, aynı toplantıda politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bırakmıştı.

Bu arada, ortak para birimi avronun değerinin artması, Avro Bölgesi'nden yapılan ihracatı daha pahalı, ithalatı daha ucuz hale getiriyor. Bu da ECB'nin yüzde 2'nin biraz altındaki enflasyon hedefine ulaşmasını zorlaştırıyor

Avro/dolar paritesi TSİ 17.00 itibarıyla yüzde 0,36 artışla 1,2086 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş