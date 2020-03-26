ECB: Tahvil alım programında limit uygulamayacak Avrupa Merkez Bankası (ECB), Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında başlattığı 750 milyar euro (818 milyar dolar) büyüklüğündeki tahvil alım programında, tahvil çıkaranlara limit uygulamayacak.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında başlattığı 750 milyar euro (818 milyar dolar) büyüklüğündeki tahvil alım programında, tahvil çıkaranlara limit uygulamayacak. The New York Times'ın haberine göre, ECB aynı zamanda alım yapılmaya uygun menkul kıymet listesini genişletecek. Pandemi Acil Durum Satın Alma Programına göre ECB, vadeleri 70 gün ve üzerindeki borçlanma kağıtlarını alabilecek. Önceki Başkan Mario Draghi'nin 2012 yılında uygulamaya koyduğu varlık alım programında 1 yıl ve üzeri vadelerdeki kağıtlar alınıyordu. Banka ayrıca, herhangi bir ülkenin borçlanma kağılarının yüzde 33'ünden fazlasının alınmaması yönündeki limiti de uygulamayacak.Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Komitesi Üyesi ve İtalya Pandemi Acil Durum Satın Alma Programına göre ECB, vadeleri 70 gün ve üzerindeki borçlanma kağıtlarını alabilecek. Önceki Başkan Mario Draghi'nin 2012 yılında uygulamaya koyduğu varlık alım programında 1 yıl ve üzeri vadelerdeki kağıtlar alınıyordu. Banka ayrıca, herhangi bir ülkenin borçlanma kağılarının yüzde 33'ünden fazlasının alınmaması yönündeki limiti de uygulamayacak.Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Komitesi Üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, hafta başında yaptığı açıklamada, ECB'nin geçen hafta açıkladığı tahvil alım programını değiştirerek, daha çok alım yapmaya hazırlandığını söyledi. Visco, meccut düzenlemelerin bu aşamada olumlu ve işlevini sürdürmekte olduğunun altını çizdi.

Kaynak: DHA