ECB/Schnabel: Pandemi etkilerine karşın enflasyon ölmedi
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ECB/Schnabel: Pandemi etkilerine karşın enflasyon ölmedi

12.01.2021 12:18 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:23
ECB/Schnabel: Pandemi etkilerine karşın enflasyon ölmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yürütme Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, coronavirus pandemisinin piyasalar üzerindeki ağır etkilerine karşın, "enflasyonun ölmediğini" vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yürütme Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, coronavirus pandemisinin piyasalar üzerindeki ağır etkilerine karşın, "enflasyonun ölmediğini" vurguladı.

Pandemi nedeniyle enflasyonun çok düşük düzeylere inmiş olmasının, onun "artık yaşamadığı" anlamına gelmeyeceğinin altını çizdi.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi Eurostat'ın Perşembe günü açıkladığı verilere göre, 19 üye ülkesinin oluşturduğu Euro bölgesinde yıllık enflasyon Aralık ayında yıllık "yüzde -0.3" ile değişmedi.Enflasyonun, 2021 yılında mevcut "eksi" düzeylerinden hızla yükselmesinin beklendiğini vurgulayan Schnabel, ancak çok yüksek düzeylere tırmanacağına ilişkin belirti görülmediğini de ekledi.Enflasyonun büyük ölçüde enerji fiyatları kaynaklı olacağını da vurgulayan Schnabel, Almanya'nın vergi indirimlerinin de bu konuda etkisi olacağını ekledi.Covid-19'a karşı yürütülen kitlesel aşılamaların da fiyat artışlarını tetikleyebileceğine işaret eden Schanebel, bu gelişmelerin ECB'nin ekonomiyi destekleme programları üzerinde etkili olabileceğini, ancak yine de faiz artırma konusunda "acele edilmemesi" gerektiği uyarısı yaptı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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