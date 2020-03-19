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Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Koronavirüs, Ekonomi, Ekonomi

ECB salgına karşı 750 milyar euroluk tahvil alacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki baskıları hafifletmek için 750 milyar euro tutarında yeni tahvil alım programı açıkladı.

19.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:31
ECB salgına karşı 750 milyar euroluk tahvil alacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki baskıları hafifletmek için 750 milyar euro tutarında yeni tahvil alım programı açıkladı. 

ECB'nin daha önceki tahvil alım taahhütleriyle birlikte bu yıl yapacağı alımlar 1.1 trilyon euroyu bulacak. 

ECB Başkanı Christine Lagarde, dün olağanüstü toplanan yönetim kurulunun kararının ardından yaptığı açıklamada, "Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınması gerekir... Euroya sınırsız bağlılık duyuyoruz. Yetkimiz dahilinde elimizdeki araçların tümünü sınırlarına kadar kullanmaya kararlıyız" dedi. 

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de yaptığı açıklamada, gerektiğinde zor duruma düşen şirketlerin kamulaştırılabileceğini vurguladı ve Merkez Bankası'nı çok hızlı önlem almaya çağırdı.


Kaynak: DHA

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